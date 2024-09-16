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Московский суд вынес приговор вору в законе Давиду Чачибаю

Выданный Египтом вор в законе Давид Чачибай получил 15 лет колонии

Московский городской суд вынес обвинительный приговор выданному Египтом вору в законе Давиду Чачибаю, известному как Дато Сван. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют в обладании высоким статусом в криминальной иерархии и вымогательстве. Установлено, что Чачибай доказал свою приверженность преступной идеологии. В 2014 году он был в Турции, и его в режиме видеосвязи с криминальными авторитетами признали лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, за которым закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Москве, Петербурге, а также в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях.

Помимо этого, по данным прокуратуры, Чачибай во главе организованной группы вымогал у мужчины 15 млн рублей под угрозой расправы.

Чачибая задержали в марте 2022 года в Египте, позже его экстрадировали в Россию. При досмотре он заявил инспектору, что является вором в законе. По версии культурологической экспертизы, это подтверждается татуировками на его теле.

После оправдания судом присяжных в 2023 году приговор Мосгорсуда отменили, а Чачибая снова задержали. Повторный процесс проходил уже без коллегии присяжных.

В итоге вор в законе окончательно получил 15 лет колонии строгого режима.

Ранее на конвоиров московского УМВД завели дело из-за передачи телефонов арестантам.

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