Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам напомнили об особенностях работы 11 июня

В РАНХиГС заявили, что рабочий день 11 июня уменьшится на один час
Shutterstock

Рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час из-за следующего за ним Дня России, заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Она отметила, что из-за праздника россиян ждут еще одни длинные выходные — отдыхать граждане будут с 12 по 14 июня.

«При этом 11 июня... продолжительность работы уменьшается на один час», — сказала эксперт.

«Газета.Ru»

До этого стало известно, что до конца этого года россиян ждут еще три коротких рабочих недели. Согласно производственному календарю, из-за Дня России, 12 июня, трудиться нужно будет только с понедельника по четверг, а потом наступят выходные.

В ноябре из-за Дня народного единства, который в 2026-м отмечается в среду, рабочими будут понедельник, вторник, четверг и пятница. А в декабре последний день месяца, который предшествует новогодним каникулам и будет выходным, сократит рабочую неделю до трех дней.

Ранее в Госдуме объяснили, с какого возраста детей можно привлекать к работе.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!