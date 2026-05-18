Россиянам напомнили об особенностях работы 11 июня

В РАНХиГС заявили, что рабочий день 11 июня уменьшится на один час

Рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час из-за следующего за ним Дня России, заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Она отметила, что из-за праздника россиян ждут еще одни длинные выходные — отдыхать граждане будут с 12 по 14 июня.

«При этом 11 июня... продолжительность работы уменьшается на один час», — сказала эксперт.

«Газета.Ru»

До этого стало известно, что до конца этого года россиян ждут еще три коротких рабочих недели. Согласно производственному календарю, из-за Дня России, 12 июня, трудиться нужно будет только с понедельника по четверг, а потом наступят выходные.

В ноябре из-за Дня народного единства, который в 2026-м отмечается в среду, рабочими будут понедельник, вторник, четверг и пятница. А в декабре последний день месяца, который предшествует новогодним каникулам и будет выходным, сократит рабочую неделю до трех дней.

