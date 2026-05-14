Россиян ждут еще три сокращенных рабочих недели

До конца этого года россиян ждут еще три коротких рабочих недели. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.
Согласно представленной информации, граждане будут работать четыре дня в июне. Из-за Дня России, 12 июня, трудиться нужно будет только с понедельника по четверг, а потом наступят трехдневные выходные.
В ноябре из-за Дня народного единства, который будут отмечать в среду, рабочими будут понедельник, вторник, четверг и пятница. А в декабре последний день месяца, который предшествует новогодним каникулам и будет выходным, сократит рабочую неделю до трех дней.
До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель. Депутат назвала предстоящий год «сбалансированным и достаточно благоприятным» в том, что касается рабочих и выходных дней.
