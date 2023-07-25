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Ребенок утонул на глазах у инструктора в бассейне Саратова

В Саратове восьмилетний мальчик утонул в бассейне во время урока по плаванию

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В спортивном комплексе Саратовского аграрного университета во время урока плавания утонул восьмилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Тело мальчика в бассейне обнаружил инструктор, под присмотром которого проходили занятия по плаванию. Он вытащил ребенка из воды, первую помощь мальчику оказали на месте. К моменту прибытия бригады «скорой» пострадавший скончался, медики констатировали его смерть.

По факту гибели малолетнего доследственную проверку проводят СК и прокуратура. Мальчик был на занятиях по плаванию, которые организовал детский центр, некоторое время он находился в воде на спине, а после того, как перестал подавать признаки жизни, его вытащили из бассейна.

По сообщениям местных СМИ, ребенок проживал с бабушкой и имел инвалидность.

Ранее мертвого ребенка нашли в бассейне сауны в Новосибирске.

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