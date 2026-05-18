На Москву обрушились гроза и тропический ливень

На столицу и Подмосковье обрушились гроза и тропический ливень. Кадры с улиц города публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

Жители Москвы рассказали, что в городе слышен гром и видны молнии. Несколько часов назад одну из них сфотографировали на фоне Останкинской телебашни.

По данным корреспондентов «Газеты.Ru», на юго-востоке столицы непогода уже пошла на убыль, дождь почти прекратился, а гром гремел сильно, но вдали. До запада города гроза добралась около 23:30. Там до сих пор идет сильный дождь, а оглушительные раскаты грома перестали раздаваться недавно.

Накануне в столице был обновлен суточный рекорд по количеству осадков. По данным базовой метеостанции города ВДНХ, в городе выпало 28 мм осадков. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, прошлый рекорд был установлен в 1904 году. Тогда 17 мая осадков в Москве было на 6,9 мм меньше.

