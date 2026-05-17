«Сейчас будет хана»: жители Днепра показали, как город заливает ливнем

В сети появились кадры из Днепра с затопленными ливнем улицами

Днепр на юго-востоке Украины тонет в потоках грязной воды. Многочисленные ролики из городских пабликов разместила «Страна.ua».

На опубликованных кадрах улицы Днепра затоплены водой. Машины передвигаются по ним с трудом.

Один из авторов видео рассказал, что на улице Ульянова «размывает деревья», и ему кажется, что «сейчас будет хана». Другой комментатор поделился роликом, на котором показывает ребенку, как «улица плывет».

