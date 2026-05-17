Москва побила рекорд 122-летней давности по количеству осадков

В столице обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции города ВДНХ, в городе выпало 28 мм осадков.

Синоптик отметил, что прошлый рекорд был установлен в 1904 году. Тогда 17 мая осадков в Москве было на 6,9 мм меньше.

На прошлых выходных Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались во власти непогоды. Российские регионы внезапно накрыла мощная метель — в ХМАО был побит рекорд осадков 1939 года.

В некоторых городах и поселках в результате порывов ветра, которые местами превышали 25 м/с, были сорваны крыши с домов и повалены деревья. Трассы на отдельных участках оказались полностью перекрыты. Дорожные службы работали практически без сна. Местных жителей просили не покидать дома до стабилизации погодных условий.

Ранее жители Днепра показали, как город заливает ливнем.

 
