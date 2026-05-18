В Венгрии заяц сбил самокатчика

Антон Денисов/РИА Новости

В городе Сазхаломбатте под Будапештом заяц высоко прыгнул и сбил мужчину, который ехал на электросамокате. Об этом сообщает венгерский телеканал Tények.

По словам пострадавшего Даниеля Ковача, в момент инцидента он двигался со скоростью 35 километров в час.

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю», — рассказал мужчина.

Он отметил, что был удивлен тем, что «такое вообще возможно».

На опубликованных каналом кадрах запечатлено, как на дорогу выскочил заяц, который неожиданно прыгнул прямо в лицо мужчине на электросамокате. Затем водитель транспортного средства упал на асфальт, но благодаря шлему и экипировке он отделался шрамами. Заяц же быстро поднялся на ноги и убежал в поле.

Как заявил Tények член охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари, в момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. По его мнению, конкретно этот зверь не сориентировался, откуда исходит угроза, поэтому совершил прыжок прямо на движущийся объект.

До этого в Санкт-Петербурге курьер на электровелосипеде сбил 10-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером на Комендантском проспекте: 19-летний курьер на электровелосипеде, двигаясь по велодорожке, столкнулся с девочкой, которая ехала на самокате.

Ранее самокатчик сбил женщину с грудным ребенком в Томске.

 
