В Венгрии заяц сбил самокатчика

Под Будапештом заяц высоко прыгнул и сбил мужчину на электросамокате

В городе Сазхаломбатте под Будапештом заяц высоко прыгнул и сбил мужчину, который ехал на электросамокате. Об этом сообщает венгерский телеканал Tények.

По словам пострадавшего Даниеля Ковача, в момент инцидента он двигался со скоростью 35 километров в час.

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю», — рассказал мужчина.

Он отметил, что был удивлен тем, что «такое вообще возможно».

На опубликованных каналом кадрах запечатлено, как на дорогу выскочил заяц, который неожиданно прыгнул прямо в лицо мужчине на электросамокате. Затем водитель транспортного средства упал на асфальт, но благодаря шлему и экипировке он отделался шрамами. Заяц же быстро поднялся на ноги и убежал в поле.

Как заявил Tények член охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари, в момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. По его мнению, конкретно этот зверь не сориентировался, откуда исходит угроза, поэтому совершил прыжок прямо на движущийся объект.

