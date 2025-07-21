Самокатчик сбил женщину с грудным ребенком в Томске, младенец попал в больницу

В Томске самокатчик сбил женщину с грудным ребенком, младенец попал в больницу

В Томске пятимесячный ребенок пострадал из-за наезда самокатчика. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел 21 июля возле дома №74 по улице Герцена. По предварительным данным, неизвестный ехал на электросамокате по тротуару и совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая держала на руках грудного ребенка.

В результате аварии младенец был доставлен в медицинское учреждение, подробной информации о его состоянии не поступало. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и личности водителя.

До этого в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем. После этого они умчались прочь, закрыв номер самоката ногой. Женщина подала заявление в правоохранительные органы.

Ранее россиянин получил разрыв почки после столкновения с парой на электросамокате.