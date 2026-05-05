В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил 10-летнюю девочку на самокате

Владимир Астапкович/РИА Новости

В Санкт-Петербурге юный курьер сбил ребенка, катавшегося на самокате. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 4 мая на Комендантском проспекте. Около 17:30 19-летний курьер на электровелосипеде, двигаясь по велодорожке, столкнулся с 10-летней девочкой, которая ехала на самокате. Оба получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. Полиция проверку обстоятельств происшествия и устанавливает все детали.

До этого немецкий дипломат сбил курьера в Петербурге. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на проезжую часть, в этот момент по дороге едет курьер, который на скорости врезается в транспорт. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на землю. К пострадавшему подбегают дипломат и очевидец, которые уводят курьера с проезжей части. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и травмой колена. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Ранее курьер на питбайке наехал на мальчика в Подмосковье и попал на видео.

 
