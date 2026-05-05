В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил 10-летнюю девочку на самокате

Юный курьер на электровелосипеде столкнулся с девочкой на самокате в Петербурге

В Санкт-Петербурге юный курьер сбил ребенка, катавшегося на самокате. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 4 мая на Комендантском проспекте. Около 17:30 19-летний курьер на электровелосипеде, двигаясь по велодорожке, столкнулся с 10-летней девочкой, которая ехала на самокате. Оба получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. Полиция проверку обстоятельств происшествия и устанавливает все детали.

