Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Ульяновской области ликвидировали возгорание нефтепродуктов у ТЭЦ

МЧС: в Ульяновске загорелись нефтепродукты возле ТЭЦ
Stringer/dpa/Global Look Press

В Ульяновске загорелись нефтепродукты возле тепловой электростанции (ТЭЦ). Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области в «Макс».

В публикации отмечается, что инцидент произошел в Инженерном проезде Заволжского района. Там произошло возгорание технической жидкости в помещении на территории смежной с ТЭЦ-2.

Возможная причина произошедшего — жаркая погода.

Позднее в ведомстве добавили, что в 21:08 пожарные локализовали возгорание, а в 22:23 (21:23 мск) — ликвидировали открытое горение.

По данным МЧС горело здание площадью 72 «квадрата» и нефтепродукты на открытой территории на площади 500 квадратных метров.

17 мая в Москве на Северо-Восточной хорде провис пролет эстакады после крупного пожара на Амурской улице. По данным оперативных служб, огонь охватил склады с лакокрасочными материалами, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Движение на участке перекрыли, на месте работают пожарные и полиция. Что происходит на востоке столицы и к чему привел пожар — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на юго-западе Москвы произошел пожар у крематория.

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!