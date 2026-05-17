В Ульяновской области ликвидировали возгорание нефтепродуктов у ТЭЦ

В Ульяновске загорелись нефтепродукты возле тепловой электростанции (ТЭЦ). Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области в «Макс».

В публикации отмечается, что инцидент произошел в Инженерном проезде Заволжского района. Там произошло возгорание технической жидкости в помещении на территории смежной с ТЭЦ-2.

Возможная причина произошедшего — жаркая погода.

Позднее в ведомстве добавили, что в 21:08 пожарные локализовали возгорание, а в 22:23 (21:23 мск) — ликвидировали открытое горение.

По данным МЧС горело здание площадью 72 «квадрата» и нефтепродукты на открытой территории на площади 500 квадратных метров.

