Литва назвала условие для остановки автобусного сообщения с Белоруссией

Литва до сигнала спецслужб не прекратит автобусное сообщение с Белоруссией

Власти Литвы не намерены прекращать автобусное сообщение с Белоруссией до тех пор, пока спецслужбы не доложат о том, что такое сообщение несет угрозу национальной безопасности. Об этом министр сообщений республики Юрас Таминскас рассказал в интервью LNK.

Таким образом он прокомментировал позицию Вильнюса в свете планов Латвии полностью отказаться от автобусного сообщения с Белоруссией и Россией.

Министр добавил, что Литва проследит за последствиями решения Латвии и будет реагировать с учетом ситуации.

Таминскас добавил, что Вильнюс за последние два года значительно сократил число регулярных автобусных рейсов в сторону Белоруссии до 29 в день.

13 мая сообщалось, что министерство сообщения Латвии предложило запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию. Страна уже запретила нерегулярные рейсы автобусов. Теперь же предлагается распространить ограничение и на регулярные перевозки. В министерстве подчеркнули, что, согласно данным Службы госбезопасности за прошлый год, транспортное сообщение с Россией и Белоруссией «угрожает национальной безопасности».

Ранее СМИ объяснили причину «человеческой пробки» на границе России и Эстонии.