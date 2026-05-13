Латвия запретит автобусные рейсы в Россию

Министерство сообщения Латвии предложило запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию. Об этом сообщает Delfi.
Страна уже запретила нерегулярные рейсы автобусов. Теперь же предлагается распространить ограничение и на регулярные перевозки. В министерстве подчеркнули, что, согласно данным Службы госбезопасности за прошлый год, транспортное сообщение с Россией и Белоруссией «угрожает национальной безопасности».
В Минсообщения добавили, что любые возможности пересечения границы якобы могут привести к вербовке латвийских граждан. Экспертвы посчитали, что в результате отмены рейсов Рига— Санкт-Петербург и Рига — Москва потери латвийских перевозчиков составят примерно €4 млн (343 млн рублей) в год.
В июле прошлого года сообщалось, что Латвия прекращает признавать российские заграничные паспорта без биометрических данных и вводит запрет на въезд в страну для их владельцев.
Ранее сообщалось, что в Латвии могут вчетверо увеличить НДС для книг на русском языке.