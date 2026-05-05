В Кургане подростки за деньги подожгли ж/д оборудование и попались силовикам

Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Курганской области двум 16-летним подросткам предъявили обвинение в совершении террористического акта после поджога железнодорожного оборудования. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в октябре 2025 года несовершеннолетние через мессенджер Telegram вступили в сговор с неизвестным. За обещанное вознаграждение в 25 тыс. рублей они подожгли железнодорожное оборудование на территории Кургана.

Подросткам вменили стать «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно пытаются вербовать подростков через соцсети и мессенджеры, склоняя их к участию в диверсионной и террористической деятельности. Ведомство напомнило, что такие преступления предусматривают серьезную уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце апреля 18-летнего жителя Оренбурга приговорили к восьми годам колонии общего режима за поджог оборудования сотовой связи. В марте прошлого года он в мессенджере получил от неизвестного предложение о подработке. Ему надо было фотографировать объекты связи за плату — он заработал 1,5 тыс. рублей.

Ранее на Урале троих подростков осудили за теракт на железной дороге.

 
