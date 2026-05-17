В Госдуме предложили обсудить с детьми ограничение доступа к соцсетям

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в эфире радиостанции «Говорит Москва» сочла «резонной» идею ограничить детям до 14 лет доступ к соцсетям.

Депутат напомнила, что более чем в 25 странах мира аналогичное решение уже принято, потому что соцсети влияют на физическое и психическое здоровье.

«Вполне резонно ограничить до 14 — это тот возраст, который у нас прописан в нашем законодательстве, и дети начинают самостоятельно принимать решения, они получают паспорт», — сказала парламентарий.

Останина подчеркнула, что перед введением ограничений их нужно обсудить с родителями и самими детьми. Кроме того, нужно продумать, чем ребенок будет заниматься в освободившееся время.

«Государство помочь должно окружить ребенка, чтобы он чувствовал востребованным себя везде, чтобы у него времени и не оставалось на социальные сети», — заключила депутат.

До этого член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность введения допуска к соцсетям только с 14 лет.

Ранее защитить детей в России решили с помощью кибердружин.