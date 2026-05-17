В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

РИА: в ОП РФ предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 16 лет. Его слова приводит РИА Новости.

«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», — сказал он.

Среди ограничений Машаров отметил блокировку онлайн-игр в случае отсутствия согласия компаний-производителей на регистрацию в российской юрисдикции, а также окончательную блокировку WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях.