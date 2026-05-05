В России активизируют кибердружины для защиты детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие четыре года. Соответствующее распоряжение размещено на портале опубликования правовых актов.

План, который был разработан Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при участии федеральных ведомств и регионов, касается школ, вузов, работы в интернете и патриотических организаций. Данный документ предполагает 41 мероприятие: от создания и активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы.

Как заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, этот комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний.

Также в документе отмечается, что власти регионов должны реализовывать мероприятия по выявлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные действия, «направленные на дестабилизацию оперативной обстановки».

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что народные кибердружины России насчитывают уже 60 тысяч опытных бойцов из числа айтишников, программистов, которые отстаивают интересы страны на цифровом поле боя. По словам главы государства, участники кибердружин выявляют вредоносный контент, пресекают провокации и выявляют ложь.

Ранее в Госдуме призвали уже с 2026 года ограничить соцсети для детей и подростков.