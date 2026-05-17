Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В РПЦ призвали запретить рекламу оккультных услуг для «защиты нравственной среды»

Иеромонах Макарий призвал законодательно запретить рекламу оккультных услуг
FREEPIK2/Shutterstock/FOTODOM

Русская православная церковь (РПЦ) продолжает выступать за принятие закона о запрете рекламы оккультных услуг, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Марк Маркиш).

Он назвал это защитой среды обитания. В качестве примера иеромонах привел запрет на слив отработанного машинного масла в реку, который введен для защиты материальной среды. За его нарушение можно получить штраф.

«Это физическая среда обитания, а есть нравственная среда обитания, которую также надо защищать», — заключил представитель РПЦ.

В прошлом году представители рынка эзотерических услуг выступили против запрета рекламы их деятельности в РФ. Телеведущая Василиса Володина рассказала «Газете.Ru», что астрологи помогают людям, а эту сферу нужно регулировать, но не запрещать. А таролог Борис Зак считает, что депутаты не разбираются в предмете и не хотят встречаться с представителями отрасли для обсуждения. Проект закона о запрете рекламы эзотериков тогда представила депутат КПРФ Нина Останина.

Ранее корреспонденты «Газеты.Ru» сходили к гадалке и узнали о себе много нового.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!