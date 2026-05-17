В РПЦ призвали запретить рекламу оккультных услуг для «защиты нравственной среды»

Русская православная церковь (РПЦ) продолжает выступать за принятие закона о запрете рекламы оккультных услуг, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Марк Маркиш).

Он назвал это защитой среды обитания. В качестве примера иеромонах привел запрет на слив отработанного машинного масла в реку, который введен для защиты материальной среды. За его нарушение можно получить штраф.

«Это физическая среда обитания, а есть нравственная среда обитания, которую также надо защищать», — заключил представитель РПЦ.

В прошлом году представители рынка эзотерических услуг выступили против запрета рекламы их деятельности в РФ. Телеведущая Василиса Володина рассказала «Газете.Ru», что астрологи помогают людям, а эту сферу нужно регулировать, но не запрещать. А таролог Борис Зак считает, что депутаты не разбираются в предмете и не хотят встречаться с представителями отрасли для обсуждения. Проект закона о запрете рекламы эзотериков тогда представила депутат КПРФ Нина Останина.

