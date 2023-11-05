«Тут черная свинья. Ты беременна?» Как убежденные скептики сходили к гадалке

На этой неделе отмечался День гадания на кофейной гуще. По этому случаю «Газета.Ru» решила выяснить, жив ли еще старый метод предсказания, — и убедилась, что он не только жив, но и очень востребован. К гадалкам приходится записываться за несколько недель, упрашивая вписать себя в плотный график. Корреспонденты «Газеты.Ru» лично пообщались с предсказательницами, а также узнали у психологов, почему даже в век высоких технологий люди пытаются увидеть свое будущее в кофейной гуще.

История первая: о разбитом сердце и мертвом деде

Встреча с гадалкой Аидой (имя изменено) проходила в квартире в спальном районе на окраине Москвы. Предсказательница оказалась тучной, но приветливой пожилой женщиной, этнической армянкой, как она потом рассказала сама.

Я решил не выдумывать альтернативную биографию, чтобы не запутаться, — и гадать на основе фактов, близких к моей реальной жизни. Чтобы не смущать гадалку пресс-картой, я представился сотрудником корпорации Arasaka (из компьютерной игры Cyberpunk 2077). Это ее, естественно, не насторожило.

Мой позитивный настрой начал таять, как только я перешагнул порог, поскольку в квартире стоял сладковатый запах разложения, как будто кусок мяса вытащили из холодильника и оставили на несколько недель.

Пока варился кофе, я рассказал Аиде о своей проблеме: со старших классов я встречался с девушкой Настей. Мы были вместе шесть лет и планировали пожениться, но расстались из-за постоянных конфликтов. Долгие годы мне не везло в личной жизни, а все отношения разваливались при странных обстоятельствах. Теперь я боюсь, говорил я гадалке, что и с новой девушкой все закончится крахом.

В историю я заложил провокацию: среди оккультистов распространена идея «венца безбрачия» — когда бывший партнер или другие нехорошие люди накладывают проклятие, которое не дает устроить личную жизнь. Мой план заставить гадалку увидеть в гуще такой венец провалился полностью.

Аида взяла недопитую мной чашку и вылила кофе так, что на дне остались потеки гущи. Когда она чуть подсохла, гадалка перевернула чашку, стала вглядываться в нее и вдруг спросила:

– Что ты плакал недавно?

– Чего? Когда плакал?

– Ну, может не плакал, обижен был вижу [в кофе]. Не прямо сейчас, в целом в последнее время.

– Наверное, как раз на Настю злился, с которой долго был, — импровизировал я на ходу.

– Кто здесь Катерина? Алена? Елена? — спросила Аида, вглядываясь в чашку.

Так мы начали перебирать имена, «написанные» гущей, а я вспоминал знакомых с таким именем. Когда я говорил, что знаю такого человека, Аида довольно кивала — гадание работает. По ее словам, в чашке есть все люди, с которыми ты контактируешь.

– А кто у вас умер? Родственник, знакомый может? — видимо, гадалка «увидела» какой-то знак смерти. Я надолго задумался.

– Дед, — в конце концов «вспомнил» я.

На этом везение предсказательницы закончилось. Она «увидела» знак «ключ», который обычно означает дачу, квартиру или машину. Видимо, среди ее клиентов моего возраста многие мечтают именно о таких благах, но квартира мне досталась от родителей, машина не нужна, а дачу я бы продал в тот же день, в который она бы мистическим образом у меня появилась. Поэтому я твердо ответил «нет»: ничего связанного с ключами я не делал и не собираюсь.

Это сбило ее с толку, так что от темы имущества Аида решила отойти. На протяжении сеанса она десятки раз повторила фразу «я помогу, мне верить надо».

– Перемены будут у тебя. Один час, один день, одна неделя, в течение года. В лучшую сторону, какой-то вопрос решится. Может, женишься или желание исполнится, но чашка светлая, плохого я не вижу. У тебя же наверняка другие желания есть, кроме женитьбы, — выспрашивала она.

Я же возразил, что ничего, кроме личной жизни, меня не беспокоит. Тогда мы еще немного поугадывали имена — оказалось, что я поссорился с каким-то Сергеем. Я ответил, что таких друзей у меня нет, а если с кем-то и ссорился, то с Петром. Предсказательница кивнула, потому что Сергей и Петр — похожие имена. Затем мне попытались еще раз «продать» дачу.

– Куда ты будешь ездить отдыхать? Ведь одно дело чужая дача, а другое своя, — не унималась Аида. И когда я в очередной раз отказался, гадалка перешла в решительное наступление. — А ведь Настя тебя любит, — вычитала женщина из чашки. — Ведь шесть лет вместе — это не шесть месяцев. И она себе тоже никого не может найти, может вам соединиться обратно?

Я начал возражать: мы много раз пробовали мириться, давно живем совсем разной жизнью и вообще она переехала в другую страну. На это гадалка возразила, что пробовать снова надо сейчас, после того, как она мне поможет.

Помощь, как выяснилось, требовалась в снятии сглаза. Для этого у Аиды имелся целый набор средств, из которых самое главное —намоленная вода. «Намаливают» воду ее знакомые мусульмане, но гадалку, которая оказалась крещеной христианкой, это не смущает: «И ничего, прекрасно пьем и помогает».

Гадание и магия — тяжкий грех, как в христианстве, так и в исламе, но я не стал спорить.

Мне предложили выпить чашку намоленной воды и загадать шесть желаний. Дали две бутылки домой для совершения омовений — воду надо было разбавлять, выливать на себя и давать высохнуть. Затем меня окурили какой-то ароматической палочкой, приговаривая «все плохое, что есть, — уходи».

Наконец, Аида намазала мою одежду чем-то средним между мелом и воском и сказала, что это отгоняет сглаз и злых духов. В дорогу мне также дали намоленную соль, которой можно пользоваться как обычной.

Дополнительные услуги гадалка оказала бесплатно и не пыталась вытянуть деньги. Однако процент отгадываний остался невысоким. Не было у меня ни расстройств, ни смертей, ни Катерин, ни Ален, ни Сергеев.

Как «работает» такое гадание? Объясняет психолог Валерия Чугунова

Гадалки — уверенные, харизматичные интуиты, многие из них хорошо знакомы с психологией. Как правило, они начинают с общих вопросов, внимательно следя за мимикой, употребляемыми словами, жестами клиента. Затем интересуются проблематикой: личная жизнь, деньги, работа, дети и т.д., после чего уже озвучивают подходящие проекции, символы.

Пример: «Перемены будут у тебя. Один час, один день, одна неделя, в течение года» — это слова, которые каждый человек трактует опираясь на свое бессознательное. Клиент, который пять лет не был в отпуске, обрадуется предстоящему путешествию, а тот, что ждет карьерного роста, загрустит о грядущих трудностях. Спросите себя, «а что лично для меня значат эти символы», и вы получите новый вариант трактовки.

Если бы гадалка давала клиенту полную ответственность за трактовку образов и символов — мы бы смело заявили, что гадание на кофейной гуще психотерапевтично. Но большинство гадалок, оказывающих подобные услуги, подстраиваются под человека с «программированием» его на конкретные ситуации и события.

Часть из них — личности с истероидной акцентуацией (либо истероидной психопатией) — очень творческие, эгоцентричные, манипулятивные и внушаемые, оттого и искренне верящие в свои магические способности люди, что объясняет, порой, ту уверенность, с которой они предсказывают будущее.

Представьте в своих руках чашечку свежесваренного черного кофе, бархатный кофейный аромат обволакивает пространство, все мысли сконцентрированы на том, что волнует больше всего. В своих манипуляциях гадалки стараются задействовать все каналы связи: обонятельный (аромат кофе), вкусовой (терпкая горечь на языке), слуховой (фразы наподобие «я помогу, мне верить надо»), визуальный (непосредственно чашка и блюдце). Гадалки наводят так называемый «бытовой» транс, базирующийся на размешивании ложкой самого кофе или медленном вращении чашки в руках. В состоянии транса человек становится более внушаемым.

История вторая: как на дне чашки нашли беременность и двух парней

Поиск гадалки начался с интернет-сервиса, на котором множество объявлений с услугой «погадать на кофе». Средняя цена 2,5-3 тыс. рублей, но чаще «договорная». Даже необязательно куда-то ехать: погадать могут онлайн и на таро, и на кофе, и по руке.

Из семерых гадалок день в день принять смогла лишь одна — Велла (имя изменено). Встречу назначили в WhatsApp.

Как рассказала гадалка, у нее три высших образования (одна из специальностей – детская психология), опыт гадания — более 30 лет, и дар предвидения с шестого колена. Поэтому доверять ей можно, и она даже оказывает психологическую помощь во время сеанса.

Она выслала мне инструкцию по завариванию кофе, я все сделала, сфотографировала чашку с трех ракурсов и отправила своей гадалке. Но Велле фото не понравились. Она попросила выпить еще чашку, так как гуща закрыла дно и не образовала рисунок.

Во второй раз дно тоже было закрыто гущей, но уже не целиком. Гадалка отметила, что это может быть порча и сказала, что позвонит через 10 минут и все мне расскажет. Когда я взяла трубку, услышала веселый голос. Без церемоний Велла начала быстро говорить о том, что видит, перебить ее вопросом было сложно.

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– У вас тут черная огромная свинья или рыба. Это какая-то неприятность, которую нельзя избежать. Обычно она выходит на кражу нескольких миллионов, но за ней может скрываться все, что угодно. Это самый плохой знак, но расшифровать его я не могу. Но я вижу у тебя две проблемы: первая с молодым человеком. Ты сейчас возле себя держишь парня с овальным лицом, массивным подбородком. У него светлая голова, но ты его совсем не знаешь. Душа у него закрыта, и он выливается у тебя в проблему, — рассказала гадалка.

Я продолжала слушать, не понимая, о ком идет речь. Но тут меня сбил неожиданный вопрос.

– Вторая проблема… Ты беременна?!

– Нет, — опешила я.

– Нельзя…Я имею в виду гадать нельзя в положении. Ну, значит в течение полугода забеременеешь, может в марте следующего года. А че, нельзя предохраняться что-ли?! Тебе нужно [эту проблему] избежать, этот ребенок рассыпающийся. И спину тебе надо привести в порядок, — продолжила гадалка.

Затем она сразу же вернулась описывать мои отношения с незнакомцем. Как выяснилось, я состою в отношениях с двумя мужчинами, и оба они проблемные. Один помоложе, другой — постарше.

Первый оказался молодым — около 23-33 лет, у него округлое лицо, острый носик, густые бровки, фуражечка над головой, маленькие глазки. Фигура некрасивая, обыкновенная. «Ну, тюфяк такой» – описала его гадалка, однако, по ее словам, он испытывает ко мне нежные чувства и отлично подходит для брака.

– Второму около 28-38 лет. Ты его постоянно поддерживаешь, решаешь его проблемы. Вот он на тебя как на диван облокотился. И так будет всегда. С одной стороны, может хорошо, что ты поддержать можешь, но не надо на себя сваливать чужие обязательства. Зачем? Ты же не конь с яйцами, ты девочка. Пока ты маленькая, не понимаешь этого, но запомни: пусть он за тебя переживает, — продолжила гадалка заботливым голосом.

Тут я решила спросить про сглаз, о котором Велла написала мне еще до звонка. Оказалось, рядом со мной завистливая подруга.

– У тебя есть подруга. Вот что могу сказать: нельзя им рассказывать о своих отношениях. Женщины они такие: сразу заочно влюбляются, если говорить много хорошего. Поэтому пересмотри свое окружение, — посоветовала Велла.

Этот сглаз будет длится три недели — обычная темная полоса. Но, если я буду читать молитвы и куплю змеевик, то все беды пройдут мимо. Продолжать разговор гадалка не стала и сразу кинулась развивать другую тему:

— Ты с молодым любишь вино выпить и не можешь никак понять, что у него с финансами. И он сильно привязан к маме. Он тебе не нравится, и в интимной жизни ты его еще не раскрыла, но он ржачный. С ним рядом (видимо, в кофейной гуще. — «Газета.Ru») написано «КВН» — даже в сексе можно поржать, прикольно!

Проблемы со вторым ухажером оказались намного более серьезными.

— Вообще, у него три креста на члене — это сифилис. Я бы не советовала иметь с ним отношения, тут презервативы не помогут, — бактерии через латекс пройдут, он пористый же. Он проныра такой, очень красивый, похож на актера Уоррена Блонделла. Вообще у него один секс на уме, в постели он хорош. Но ты должна на 100% поверить: если есть рисунок, то это все, — отрезала гадалка.

Я робко поинтересовалась, где она все это видит — ведь ни одного хотя бы отдаленно похожего знака я не заметила. Она ответила, что важно не включать воображение, перестать придумывать, а просто уйти вглубь и следить за движением символов. Я все равно ничего не увидела — по словам Веллы, это все оттого, что у меня «нет дара».

Конечно, гадалка не попала ни в один пункт: таких мужчин в моей жизни нет, спина у меня не болит, с сердцем все в порядке, и уж тем более я не беременна. Однако спустя полтора часа нашей беседы я уже начала сомневаться и задумалась: может быть все, что она мне наговорила, — правда?

Как гадалки сбивают нас с толку? Рассказывает психотерапевт Янина Лимонт

Что бросается в глаза в первую очередь — безапелляционность ее суждений, неослабевающее стремление сократить дистанцию (роль старшей опытной подруги), настойчивое внушение своих представлений, попытка убедить клиентку в соблюдении предписанного ею поведения, ведущего к женскому счастью, местами она пытается испугать неблагоприятными исходами.

Такая гадалка может сбить с толку, так как с сомнительными постулатами из серии «гуща показывает ваше подсознание» в речи есть и здравые мысли, например, что мы сами себя программируем на хорошее и плохое или что здоровьем важно заниматься. Она также рассказывает много о личной жизни, приводя примеры, подтверждающие ее слова.

Гадалка работает по трем векторам: финансовые проблемы, здоровье, личная жизнь. В каждой теме она успевает обрисовать множество вариантов историй и, видимо, ждет какой-то подтверждающей реакции своей жертвы.

Если собеседница молчит, она неутомимо разворачивает новые вариации, строит довольно широкие рамки: «ему 28 лет, или 38», а вот другому «то ли 23 года, то ли 33». Десяток лет туда — сюда, невелика разница. А ведь это уже практически другое поколение и совершенно другой тип личности по возрастным задачам.

То же самое можно сказать и про здоровье, и про внешность. Так, в описании двух мужчин, которые якобы присутствуют в жизни, представлены два шаблонных типажа: невзрачный парень, который в перспективе станет прекрасным мужем и яркий альфа-самец, лишь сексуально использующий жертву. Это чем-то напоминает классические фильмы типа «Дневник Бриджит Джонс».

Высказывания типа «нельзя беременеть», «вижу у него пулю в голове» или «короткая линия жизни», «не води машину, не надо», «попадешь к бестолковому стоматологу», проблемы с сердцем, «рассыпающийся ребенок», «у тебя сглаз» — должны возбудить тревогу и провоцировать на дальнейшие консультации или ритуалы.