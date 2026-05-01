В Кузбассе водитель автобуса и полицейские вернули отцу четырехлетнюю девочку

В Кемеровской области водитель автобуса и сотрудники полиции вернули отцу четырехлетнюю девочку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о том, что водитель рейсового автобуса обнаружила на дороге маленькую девочку. Она была одна и стояла на обочине так близко к проезжей части, что водители могли не заметить ее и случайно задеть», — сказано в посте.

Водитель Людмила Стрела остановила автобус и позвонила в полицию. На место приехали лейтенант Юрий Безгубов и старший сержант Андрей Кравченко. Им девочка сказала, что она на прогулке.

Фамилии и точного адреса она назвать не смогла, но показала где живет. Правоохранители разыскали отца девочки. Мужчина рассказал, что его дочь играла во дворе частного дома с другими детьми, и никто не заметил, как она вышла за калитку.

Житель Новокузнецка поблагодарил полицейских за помощь.

