В Калуге мужчина в маске из «Крика» гонялся за детьми с ножом

В Калуге в зоне для роллеров мужчина в маске из «Крика» бегал за детьми с ножом

В Калуге в зоне для роллеров мужчина в маске персонажа из фильма «Крик» гонялся за детьми с игрушечным ножом. Об этом в своем Telegram-канале пишет местный медиаменеджер Евгений Серкин.

«Детям было смешно и весело, родители наблюдали за со стороны и возражений не выказывали. Как оказалось, это такая игра для привлечения внимания клиентов. Но выглядит это жутко и странно», — написал он.

По словам Серкина, жители города недоумевали из-за происходящего.

До этого в Нижневартовске мужчина получил три с половиной года колонии за угрозы ножом в адрес несовершеннолетних. В феврале прошлого года местный житель выпил и повредил ножом припаркованную машину во дворе одного из домов. Затем мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, направил нож в сторону двоих детей и стал угрожать им применением насилия. Несовершеннолетние отделались испугом, а злоумышленника прямо на месте преступления задержал начальник городского УМВД России.

Ранее житель Саратовской области обстрелял подростков из пневматики из-за громкого смеха.