Иностранец в Паттайе запихнул детеныша обезьяны в шорты

The Pattaya News: турист в Таиланде засовывал обезьяну в шорты и кусал ее за ухо

В Таиланде иностранца обвиняют в жестоком обращении с детенышем обезьяны, которого он запихнул в шорты в районе баров города Джомтьен. Об этом сообщает портал The Pattaya News.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая 2026 на пляже туристического района Джомтьен в Паттайе. По словам очевидцев и данным с видеозаписей, мужчина ходил по кварталу с маленькой обезьянкой, которую периодически засовывал в свои штаны. Если животное сопротивлялось, иностранец бил его. В одном из баров он вытащил обезьянку, чтобы показать посетителям, а затем, как утверждается, укусил ее за ухо. Свидетели рассказывают, что детеныш выглядел измученным и испуганным, пытался убежать, но мужчина удерживал его. Видео в одном из баров записала 40-летняя местная жительница.

«Мне стало жалко обезьяну. Это выглядело как пытка», — рассказала она.

Источник утверждает, на данный момент никаких официальных сообщений об аресте или установлении личности подозреваемого не поступало. Отмечается, что в Таиланде действуют строгие законы против жестокого обращения с животными, кроме того, запрещено содержание диких обезьян без соответствующих разрешений.

Похожий случай произошел в Таиланде в начале апреля. Тогда двое иностранцев с обезьяной зашли в заведение, где заставляли питомца курить электронную сигарету и пить алкоголь.

Ранее более сотни обезьян захватили город в Таиланде и устроили там хаос.