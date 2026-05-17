Жители Петербурга пожаловались на интернет

«Ъ»: петербуржцы сообщили о масштабном сбое мобильного интернета
Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета 17 мая. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По информации сервиса DownDetector, первый пик жалоб пришелся на 02:00 ночи (мск), затем интенсивность снизилась, но с 6–7 часов утра количество сообщений снова резко выросло. Петербуржцы сообщают о неработающей мобильной связи и недоступности ряда мессенджеров.

В Ленинградской области 17 мая более шести часов действовал режим опасности беспилотников. В 12:40 губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что все воздушные цели были уничтожены на подлете к региону.

В ночь на 17 мая жителей Ленобласти предупреждали о сбоях мобильного интернета из-за опасности БПЛА.

В это же время столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Ранее украинские дроны повредили оздоровительный комплекс в Ростовской области.

 
