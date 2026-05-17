Власти Нигерии начали спецоперацию после массового похищения школьников

Правоохранители Нигерии выследили и окружили группу вооруженных преступников, которые похитили более 50 учащихся и преподавателей в штате Ойо. Об этом сообщила газета Punch со ссылкой на представителя полиции штата Принса Ойеладе.

Преступников удалось блокировать в одной из частей национального парка Оулд Ойо. Началась операция по освобождению заложников.

В ней участвуют сотрудники полиции, военнослужащие нигерийской армии, а также бойцы подразделений гражданской обороны.

16 мая группа из 12 вооруженных людей напала на баптистские ясли, государственную начальную школу в населенном пункте Явота, а также школу в Эсиеле. Преступники насильно увели с собой свыше 50 учеников и преподавателей.

В тот же день атакам подверглись учебные заведения в штате Борно на северо-востоке страны. По предварительной информации, там были похищены еще 42 школьника. Их местонахождение пока остается неизвестным.

