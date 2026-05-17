Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Власти Нигерии начали спецоперацию после массового похищения школьников

Punch: полиция Нигерии окружила преступников, похитивших более 50 школьников
AP

Правоохранители Нигерии выследили и окружили группу вооруженных преступников, которые похитили более 50 учащихся и преподавателей в штате Ойо. Об этом сообщила газета Punch со ссылкой на представителя полиции штата Принса Ойеладе.

Преступников удалось блокировать в одной из частей национального парка Оулд Ойо. Началась операция по освобождению заложников.

В ней участвуют сотрудники полиции, военнослужащие нигерийской армии, а также бойцы подразделений гражданской обороны.

16 мая группа из 12 вооруженных людей напала на баптистские ясли, государственную начальную школу в населенном пункте Явота, а также школу в Эсиеле. Преступники насильно увели с собой свыше 50 учеников и преподавателей.

В тот же день атакам подверглись учебные заведения в штате Борно на северо-востоке страны. По предварительной информации, там были похищены еще 42 школьника. Их местонахождение пока остается неизвестным.

В апреле военные из российского «Африканского корпуса» спасли россиянина Олега Грета и украинца Юрия Юрова — геологов, которых террористы с июля 2024 года удерживали в заложниках в Мали. По словам самих освобожденных, операция по их вызволению заняла «буквально час». Мужчин доставили в госпиталь, где у них диагностировали истощение и сразу несколько болезней. Теперь геологам предстоит реабилитация в Москве — а затем они намерены вернуться в Африку для продолжения исследований.

Ранее в Нигерии чиновника арестовали после фестиваля изнасилований.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!