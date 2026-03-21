Чиновник устроил в своем квартале фестиваль изнасилований и был арестован

Чиновника из Нигерии отправили под стражу после того, как в квартале, главой которого он является, провели «фестиваль изнасилований». Об этом сообщает PM News.

Он, по данным полиции, является главным организатором мероприятия в городе Озоро, во время которого группа молодых людей хватала любых девушек на улице и насиловала.

По данным СМИ, женщинам в этот день рекомендовали в этот день оставаться дома, но не все последовали совету. Некоторые туристки не знали об этом, поэтому также подверглись надругательству.

Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в интернете. Пользователи призвали арестовать тех, кто позволил провести такое «мероприятие».

После этого под арест попал не только глава квартала, но и еще четыре человека. На данный момент полиция расследует уголовное дело. Правоохранители пообещали, что накажут всех участников фестиваля.

Ранее мужчина изнасиловал бывшую девушку из-за невозвращенного ею долга.

 
