Россиян предупредили о страшных последствиях контакта с городскими голубями

Инфекционист Вознесенский: голуби переносят Эболу, хламидии и сибирскую язву
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Кормление птиц в городе, в том числе обычных голубей, только выглядит безобидно – на самом деле это крайне опасное действие. Птицы распространяют массу инфекционных и паразитарных заболеваний, которые могут передаться «аэрозольным механизмом», то есть достаточно даже небольшого контакта, предупредил в беседе с 360.ru врач-инфекционист кандидат медицинских наук, доцент Сергей Вознесенский.

«В первую очередь кормление птиц опасно для здоровья, так как голуби считаются переносчиками различных инфекций. Например, есть группа инфекционных и паразитарных заболеваний, которые называются антропозоонозы. Ими может болеть как животное, так и человек», — подчеркнул врач, добавив, что передаются болезни через прямой контакт, укусы, а также употребление в пищу заражённых продуктов.

Среди наиболее опасных заболеваний инфекционист выделил такие, как бешенство, лихорадка Эбола, трихинеллёз, эхинококкоз, токсоплазмоз, сибирская язва, сальмонеллёз и прочие.

Кроме того, голуби могут распространять бактерии – например, хламидии, предупредил врач. Есть риск подхватить орнитоз, передающийся аэрозольным способом, причём чем ближе контакт с больной птицей – тем выше риск заражения.

Хотя штрафов за кормление птиц нет, предусмотрены денежные взыскания за нарушение санитарных норм. Это, в частности, грязь и вонь из-за большого скопления птиц – например, из-за кормления на балконе, в подъезде, около дома, рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова. По её словам, за это сумма штрафа составляет 2-3 тыс. рублей для физлиц, 10-30 тыс. рублей для должностных лиц и 100-250 тыс. рублей для юрлиц. За повторное нарушение штрафы увеличиваются до 5 тыс. рублей для граждан, 40 тыс. рублей для должностных лиц и до 400 тыс. рублей для юрлиц.

До этого директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал «Газете.Ru», что городские голуби (Columba livia domestica), обитающие во дворах и на улицах населённых пунктов, нередко именуются «крылатыми крысами». Это связано с тем, что они могут быть носителями до 90 различных заболеваний, из которых не менее 10 представляют эпидемиологическую опасность для человека.

Ранее покормившую голубя в парке женщину оштрафовали на $200.

 
