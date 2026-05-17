Девушка с сайта знакомств убедила подростка в Петербурге поджечь трансформатор

В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка задержали после поджога трансформатора на железнодорожной станции Ручьи. Об этом 78.ru сообщил источник.

По предварительным данным, подросток познакомился с девушкой через приложение для знакомств. Позже выяснилось, что с ним общался агент украинской разведки, который и дал ему задание.

После поджога станция оказалась полностью обесточена. Подростка задержали.

До этого сотрудники МВД России совместно с УФСБ России по Кемеровской области задержали несовершеннолетнего жителя Приморского края за попытку совершить диверсию. Юноша, перейдя по вредоносной ссылке, предоставил телефонным мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги».

После этого с ним связались неизвестные и, грозя уголовным сроком, убедили приехать из Владивостока в Кемерово, где он должен был поджечь один из тепловозов на станции Кемерово-Сортировочная.

Ранее в Новосибирской области задержали трех человек по подозрению в серии диверсий.

 
