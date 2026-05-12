Пытавшегося поджечь тепловоз подростка задержали в Кемерово

Сотрудники МВД России совместно с УФСБ России по Кемеровской области задержали несовершеннолетнего жителя Приморского края за попытку совершить диверсию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следователи установили, что 17-летний юноша, перейдя по вредоносной ссылке, предоставил телефонным мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги». После этого с ним связались неизвестные и, грозя уголовным сроком, убедили приехать из Владивостока в Кемерово, где он должен был поджечь один из тепловозов на станции Кемерово-Сортировочная. Прибыв на место совершения диверсии, юноша облил локомотив бензином, однако завершить задуманное ему помешали правоохранители. Молодой человек попытался скрыться, но его задержали, уточнила Волк.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Диверсия».

До этого в Екатеринбурге 17-летнего школьника поймали при попытке поджечь трансформатор. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, его арестовали.

