Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Пытавшегося поджечь тепловоз подростка задержали в Кемерово

Задержан подросток за попытку поджога тепловоза на станции Кемерово-Сортировочная

Сотрудники МВД России совместно с УФСБ России по Кемеровской области задержали несовершеннолетнего жителя Приморского края за попытку совершить диверсию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следователи установили, что 17-летний юноша, перейдя по вредоносной ссылке, предоставил телефонным мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги». После этого с ним связались неизвестные и, грозя уголовным сроком, убедили приехать из Владивостока в Кемерово, где он должен был поджечь один из тепловозов на станции Кемерово-Сортировочная. Прибыв на место совершения диверсии, юноша облил локомотив бензином, однако завершить задуманное ему помешали правоохранители. Молодой человек попытался скрыться, но его задержали, уточнила Волк.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Диверсия».

До этого в Екатеринбурге 17-летнего школьника поймали при попытке поджечь трансформатор. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, его арестовали.

Ранее появилось видео задержания агента Киева, готовившего теракт в Крыму.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!