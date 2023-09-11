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В Новосибирской области задержали трех человек по подозрению в серии диверсий

МВД: в Новосибирской области задержали трех человек за серию диверсий на ЖД

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МВД России

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в серии диверсий. Об этом сообщает МВД Медиа.

«Раскрыта серия диверсий. Задержаны трое жителей региона, двое из которых — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, личности подозреваемых были установлены после поджога релейного шкафа на железной дороге в Советском районе города.

Следователи обнаружили на месте происшествия улики. Операцию по задержанию провели сотрудники уголовного розыска МВД по СФО совместно с коллегами из управления ФСБ по Новосибирской области.

По данным МВД, один из задержанных заявил, что задание поджечь релейную станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. За диверсию задержанным обещали заплатить 10 тыс. руб.

По предварительным данным, молодые люди могут быть причастны к поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье о диверсии, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что на Урале задержан студент педвуза, собиравшийся поджечь шкаф на ж/д путях.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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