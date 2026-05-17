В немецком городе началась одна из самых крупных эвакуаций за последние годы

В Пфорцхайме эвакуируют около 30 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой
Около 30 тысяч человек должны покинуть свои дома в городе Пфорцхайме на юго-западе Германии в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила новостная служба Tagesschau.

Эвакуация местных жителей проводится в радиусе около 1,5 км от места находки. В настоящий момент пожарная служба проводит обход домов с целью понять, все ли жители покинули опасную зону. Этот процесс может занять несколько часов. По масштабу это одна из самых крупных эвакуаций в Германии за последние годы, уточняет издание. Бомба должна быть обезврежена в течение дня.

Бомба времен Второй мировой войны типа HC-4000, предположительно британского производства, была обнаружена во время строительных работ в районе Остштадт. Вес снаряда составляет 1,8 тонны, из которых около 1,35 тонны — чистая масса взрывчатого вещества. В связи с проведением операции по обезвреживанию боеприпаса ограничено железнодорожное движение в направлении Карлсруэ и Штутгарта. Кроме того, частично приостановлена работа общественного транспорта в опасном районе.

Ранее в Белграде жителей попросили покинуть дома из-за вывоза найденной авиабомбы.

 
