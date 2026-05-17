В России детский оздоровительный комплекс получил повреждения после атаки БПЛА

Детский комплекс «Спутник» в Ростовской области был поврежден при атаке БПЛА

Детский оздоровительный комплекс «Спутник» в Ростовской области был поврежден после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник», — написал он.

Возгорания не было. Оперативные службы работают на месте инцидента. Никто не пострадал. В случае необходимости всем будет оказана помощь, заверил глава региона.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что один из беспилотников врезался в частный жилой дом в Химках. В результате одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы, еще один человек оказался под завалами. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники оперативных служб.

Более того, в Истре пострадали четыре человека — одна женщина и трое мужчин. В Мытищах после атаки БПЛА не спасли двух человек.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде после атаки БПЛА выявили повреждения.