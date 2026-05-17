«Неизвестные патриоты»: в центре Одессы собрались противники гей-парада

В Одессе прошел митинг против ЛГБТ-парада
На Биржевой площади в Одессе 17 мая прошел митинг против проведения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парада. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По информации журналистов, на площади собралась группа людей, выступающих против прайд-парада. Участники акции назвали себя «Неизвестными патриотами».

Представитель движения заявил в комментарии «Общественному», что в акцию вошли консервативные силы и молодые патриоты, выступающие за традиционные ценности. При этом на вопрос журналистов о возможных действиях во время мероприятия он не дал однозначного ответа.

Как сообщил телеканал, к митингу также присоединились представители движения «За традиционные ценности». Один из организаторов рассказал, что участники акции хотели напомнить о том, что Украина является христианской страной.

По его словам, организаторы планировали провести мирное мероприятие без насилия и провокаций.

До этого в Карачаево-Черкесии задержали 16 мужчин, состоявших в ЛГБТ-группе знакомств. Правоохранители изъяли у мужчины телефон и получили доступ к перепискам. Организатора группы отвезли в отдел, где уже находились еще 15 задержанных. По данным СК SOS, все они состояли в одной из немногих незаблокированных групп знакомств.

Ранее стало известно, что в США появится клиника для возвращения трансгендерам первоначального образа.

 
