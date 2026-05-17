Новости Спорт
Война США и Израиля против Ирана
В Химках после ночной атаки беспилотников закрыли ТЦ «Мега»

Торговый центр (ТЦ) «Мега», расположенный в подмосковных Химках, временно закрыли «по техническим причинам». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителей магазина.

«Сегодня торговый центр работать не будет», — говорится в публикации.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, один из беспилотников врезался в частный жилой дом в Химках. В результате одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы, еще один человек оказался под завалами. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники оперативных служб.

Более того, в Истре пострадали четыре человека — одна женщина и трое мужчин. В Мытищах после атаки БПЛА не спасли двух человек.

Ранее украинские дроны повредили оздоровительный комплекс в Ростовской области.

 
