Дрифт самолета на взлетно-посадочной полосе со 130 пассажирами на борту попал на видео

В хорватском аэропорту самолет выехал за пределы ВПП при попытке взлета

В Хорватии самолет национального авиаперевозчика Croatia Airlines при взлете выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и получил повреждения. Об этом сообщило Хорватское радио и телевидение со ссылкой на администрацию аэропорта и авиакомпанию.

Самолет выполнял рейс из хорватского города Сплит в немецкий Франкфурт. На борту воздушного судна находились более 130 пассажиров. Как уточнил директор по транспорту авиакомпании Давор Мишич, самолет при разгоне левым шасси выехал за пределы полосы, съехал на газон, проехал несколько метров и остановился. Видео с моментом инцидента распространилось по сети.

Пассажиры и члены экипажа смогли самостоятельно покинуть борт по трапу. Уточняется, что никто не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения при контакте с препятствием.

По данным СМИ, Airbus A220-300 практически новый — ему около 11 месяцев. За это время самолет налетал менее двух тысяч часов. Авиакомпания и компетентные службы выясняют причины инцидента.

До этого в США в штате Аризона в результате крушения легкомоторного самолета не выжили два человека. Инцидент произошел в аэропорту города Марана. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Сообщается, что другие воздушные суда, находящиеся в аэропорту, не пострадали. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование по факту случившегося.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.

 
