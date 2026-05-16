Пожилая петербурженка отдала мошенникам 160 млн рублей

Жительница Петербурга поверила лжепредставителям силовых структур и передала им 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала сама 76-летняя женщина, с ней связались «сотрудники» ФСБ, которые стали давить на нее и вынудили отдать им деньги под выдуманным предлогом. Точные детали схемы не приводятся.

По требованию аферистов пенсионерка сняла все свои накопления и передала курьерам, каждый раз они подъезжали к ее дому. Всего злоумышленники обогатились на 160 миллионов рублей. По данным издания, деньги она получила после продажи доли крупного предприятия, которая принадлежала ее мужу.

Помимо наличных, она также отдала мошенникам десять килограммов золота. Одного из доставщиков правоохранители задержали, но к этому моменту средства он уже отправил. Сейчас полицейские ищут мужчину, который забрал у пострадавшей золото.

