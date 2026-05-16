Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Пожилая петербурженка отдала мошенникам 160 млн рублей

В Петербурге мошенники выманили у женщины 160 млн рублей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Петербурга поверила лжепредставителям силовых структур и передала им 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала сама 76-летняя женщина, с ней связались «сотрудники» ФСБ, которые стали давить на нее и вынудили отдать им деньги под выдуманным предлогом. Точные детали схемы не приводятся.

По требованию аферистов пенсионерка сняла все свои накопления и передала курьерам, каждый раз они подъезжали к ее дому. Всего злоумышленники обогатились на 160 миллионов рублей. По данным издания, деньги она получила после продажи доли крупного предприятия, которая принадлежала ее мужу.

Помимо наличных, она также отдала мошенникам десять килограммов золота. Одного из доставщиков правоохранители задержали, но к этому моменту средства он уже отправил. Сейчас полицейские ищут мужчину, который забрал у пострадавшей золото.

Ранее в Кемерово пенсионерка лишилась машины и денег, проголосовав в домашнем чате.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!