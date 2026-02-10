В Госдуме сообщили о снижении киберпреступлений после новых законов

Володин: Госдума с начала 2025 года приняла 10 законов против кибермошенников

С начала 2025 года Госдума приняла 10 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенниками, что уже привело к заметному снижению числа киберпреступлений. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем официальном канале в мессенджере Max.

По его словам, по данным МВД, общее число киберпреступлений за прошлый год сократилось на 11,8% по сравнению с 2024 годом. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сфере компьютерной информации — на 52,2%. Количество дистанционных краж уменьшилось на 23,6%, а IT-мошенничеств — на 9%.

Володин также сообщил, что Госдума продолжает работу над дополнительными мерами противодействия мошенникам. В частности, в первом чтении планируется рассмотреть законопроекты, предусматривающие маркировку международных телефонных звонков, ограничение количества платежных карт, а также введение специальных сим-карт для детей.

Кроме того, предлагается обязать банки усиливать защиту мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия, а также установить запрет на распространение в интернете информации, вводящей пользователей в заблуждение.

По словам спикера Госдумы, эти меры должны повысить уровень защиты граждан и снизить риски противоправных действий со стороны мошенников.

Ранее Володин предложил ввести добровольный самозапрет на платежи в компьютерных играх для защиты от мошенников.