В Японии медведь напал на туриста из России

Гражданин России получил травмы в результате нападения медведя в горной местности к западу от Токио. Об этом сообщил японский телеканал Nippon TV.

По данным полиции, инцидент произошел днем 17 мая (по местному времени) на лесной дороге в районе населенного пункта Окутама. Мужчина примерно 30 лет сам позвонил в экстренные службы и сообщил, что на него напал медведь. Пострадавший получил травмы рук и лица.

Россиянина эвакуировали в больницу на вертолете. По информации телеканала, угрозы его жизни нет.

Предположительно, мужчина находился в горах один и не использовал средства защиты от медведей, включая специальные колокольчики или отпугивающий спрей.

Накануне в Австралии акула напала на подводного охотника. По данным полиции, мужчина плавал в районе рифа Horseshoe Reef. После происшествия его на лодке доставили к берегу, где его уже ждали медики. Тем не менее спасти мужчину не удалось.

Ранее во Владимире львы напали на человека.

 
