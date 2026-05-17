В Японии медведь напал на туриста из России

Гражданин России получил травмы в результате нападения медведя в горной местности к западу от Токио. Об этом сообщил японский телеканал Nippon TV.

По данным полиции, инцидент произошел днем 17 мая (по местному времени) на лесной дороге в районе населенного пункта Окутама. Мужчина примерно 30 лет сам позвонил в экстренные службы и сообщил, что на него напал медведь. Пострадавший получил травмы рук и лица.

Россиянина эвакуировали в больницу на вертолете. По информации телеканала, угрозы его жизни нет.

Предположительно, мужчина находился в горах один и не использовал средства защиты от медведей, включая специальные колокольчики или отпугивающий спрей.

