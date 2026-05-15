Во Владимире львы напали на человека

Во Владимире львы из передвижного зоопарка напали на дрессировщика

Во Владимире человека госпитализировали после того, как ему нанесли травмы дикие животные. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел у фургонов передвижного цирка. Как рассказали свидетели, они услышали рык животных и мужской крик. После этого сотрудники схватили палки и бросились ко львам. Остальные стали звонить медикам, которые вскоре прибыли на место.

«Врачи погрузили пострадавшего на носилки», – сообщается в публикации.

У мужчины было перевязано предплечье. По словам кассира, от агрессии животных пострадал дрессировщик.

Подобный случай ранее произошел в Дагестане. Мужчина отправился на прогулку по городу и в какой-то момент увидел льва на поводке. Когда прохожий решил поиграть с хищником, тот напал на него. В результате молодой человек не получил серьезных травм.

Говоря о ситуации, он заявил, что в Махачкале многие держат дома львов, но раньше он видел только львят, которые не поступали подобным образом.

Ранее домашняя львица напала на 8-летнюю девочку.