Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Во Владимире львы напали на человека

Во Владимире львы из передвижного зоопарка напали на дрессировщика
Shutterstock

Во Владимире человека госпитализировали после того, как ему нанесли травмы дикие животные. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел у фургонов передвижного цирка. Как рассказали свидетели, они услышали рык животных и мужской крик. После этого сотрудники схватили палки и бросились ко львам. Остальные стали звонить медикам, которые вскоре прибыли на место.

«Врачи погрузили пострадавшего на носилки», – сообщается в публикации.

У мужчины было перевязано предплечье. По словам кассира, от агрессии животных пострадал дрессировщик.

Подобный случай ранее произошел в Дагестане. Мужчина отправился на прогулку по городу и в какой-то момент увидел льва на поводке. Когда прохожий решил поиграть с хищником, тот напал на него. В результате молодой человек не получил серьезных травм.

Говоря о ситуации, он заявил, что в Махачкале многие держат дома львов, но раньше он видел только львят, которые не поступали подобным образом.

Ранее домашняя львица напала на 8-летнюю девочку.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!