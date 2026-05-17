В Химках после атаки БПЛА выявили повреждение многоквартирных домов

Два многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА в Химках

Два многоквартирных дома в подмосковных Химках получили повреждения в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местные власти.

Одно из зданий находится на улице Кудрявцева в Старых Химках. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в дом, из-за чего началось возгорание.

«Пострадавших нет, <...> повреждены несколько квартир», — говорится в материале.

Также повреждения получил дом на улице Северная в микрорайоне Подрезково. В здании оказалось повреждено остекление, но никто из людей не пострадал.

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью силы противовоздушной обороны сбили 120 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать российскую столицу. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в результате налета БПЛА три человека получили несовместимые с жизнью травмы. В том числе не удалось спасти женщину, пострадавшую при попадании дрона в частный жилой дом в Химках. По словам главы региона, еще один человек оказался под завалами.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число беспилотников, сбитых над регионами за ночь.