Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту в Telegram-канале.

Сообщение о перекрытии движения было опубликовано в субботу в 2:27 мск.

13 мая четыре пассажирских поезда в Крым и два из Крыма задержались в пути из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту.

Минтранс ранее напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту. Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Кроме того, уточняется, что проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки.

Ранее по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края.