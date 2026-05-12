Культурная акция «Ночь в музее» пройдет в столице с 16 на 17 мая

Более 600 мероприятий пройдет в рамках акции «Ночь в музее»

Культурная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве с 16 на 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента культуры.

В этом году мероприятие состоится уже в 20-й раз. Акция проводится ежегодно с 2007 года и приурочена к Международному дню музеев 18 мая.

Для акции подготовили более 600 мероприятий на 170 площадках города — в музеях, выставочных залах, библиотеках и парках. Гостей ожидают экскурсии, лекции, концерты, спектакли, выставки и мастер-классы, а также бесплатное посещение музеев.

Старт акции дадут 16 мая в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Там гости совершат музыкальное путешествие от вокальных произведений XVI–XVIII века до романсов ХIХ века. Далее театр-студия «Рекурсия» представит поэтическую композицию. Также для гостей проведут авторские экскурсии с народным художником РФ Василием Нестеренко.

В Музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам под руководством этнохореографа Надежды Григорьевой. Гости услышат лекцию «От кринолина к комбинезону: как прогресс меняет моду» от Киностудии Горького. На главной сцене выступит группа The Settlers и певица Тося Чайкина.

Биокластер пригласил на мастер-класс «Кабинет судмедэксперта» в павильоне «Геология» и экскурсию «Золотой Жук» у павильона «Пчеловодство». В Дарвиновском музее пройдет презентация коллекции «Самые-самые динозавры» коллекционера Алексея Короля.

В свою очередь, в Музее космонавтики откроется выставка «Фантастический костюм», посвященная писателю-фантасту Киру Булычеву. Выставку дополнят комиксом «Невероятные приключения Алисы Селезневой». Также выступит Большой детский хор имени Виктора Попова. Пройдут и встречи с дочерью Булычева Алисой Лютомской, архитектором Алисой Игоревной и актером Евгением Герасимовым.

В Музее Есенина актеры «Ленкома» покажут иммерсивный квест-спектакль. В «Царицыно» представят программу «На все четыре стороны!» с органным концертом Мансура Юсупова и выступлением Олены Уутай. В Музее Пушкина экскурсию проведет народная артистка Юлия Рутберг с директором Евгением Богатыревым.

Также гостей акции «Ночь в музее» ждут музейные экскурсии от известных актеров театра и кино, блогеров и других медийных личностей.