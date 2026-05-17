Перед ЕГЭ в интернете выросло число мошеннических схем

В преддверии проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

По его словам, одной из самых распространенных схем стал двухэтапный обман. Сначала школьникам предлагают «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов, после чего требуют деньги за так называемый пакет гарантированной страховки. Затем мошенники предлагают оплатить видеокурс якобы от составителей КИМ с «методиками быстрого запоминания».

Кроме того, специалисты выявили фишинговые сайты, где пользователям предлагают оплатить «доступ к материалам» или «ускоренную подготовку» к экзаменам.

Также в интернете распространяются предложения о покупке якобы слитых ответов на ЕГЭ, которые на самом деле оказываются фейковыми.

До этого преподаватель Ольга Шестакова рассказала «Газете.Ru», что перед экзаменами школьникам часто предлагают купить якобы реальные варианты ЕГЭ. Она назвала такие «сливы» обманом, поскольку КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения, и никто со стороны не имеет к ним доступа.

Ранее нижегородская школьница испугалась за родителей и отдала мошенникам 11 млн рублей.