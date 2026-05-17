Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Перед ЕГЭ в интернете выросло число мошеннических схем

ТАСС: школьников начали обманывать под видом помощи с ЕГЭ

В преддверии проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

По его словам, одной из самых распространенных схем стал двухэтапный обман. Сначала школьникам предлагают «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов, после чего требуют деньги за так называемый пакет гарантированной страховки. Затем мошенники предлагают оплатить видеокурс якобы от составителей КИМ с «методиками быстрого запоминания».

Кроме того, специалисты выявили фишинговые сайты, где пользователям предлагают оплатить «доступ к материалам» или «ускоренную подготовку» к экзаменам.

Также в интернете распространяются предложения о покупке якобы слитых ответов на ЕГЭ, которые на самом деле оказываются фейковыми.

До этого преподаватель Ольга Шестакова рассказала «Газете.Ru», что перед экзаменами школьникам часто предлагают купить якобы реальные варианты ЕГЭ. Она назвала такие «сливы» обманом, поскольку КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения, и никто со стороны не имеет к ним доступа.

Ранее нижегородская школьница испугалась за родителей и отдала мошенникам 11 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!