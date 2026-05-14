Школьникам напомнили, что сливы ЕГЭ не работают

Перед экзаменами школьникам часто предлагают купить якобы реальные варианты ЕГЭ. Но чаще всего такие каналы зарабатывают не на доступе к заданиям, а на тревоге выпускников, рассказала «Газете.Ru» преподаватель, эксперт по ЕГЭ и ОГЭ Ольга Шестакова.

«Сливы, которые обещают реальные варианты ЕГЭ, обман. КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения. Никто со стороны не имеет к ним доступа», — объяснила она.

В Рособрнадзоре также заявляли, что утечка КИМ до начала экзаменов невозможна: защита действует от разработки заданий до доставки материалов в пункт проведения экзамена и получения ключа расшифровки перед началом работы. По данным ведомства, публикуемые в сети материалы не имеют отношения к реальным вариантам ЕГЭ.

Схема из года в год одинаковая: накануне поры экзаменов в соцсетях или мессенджерах появляются закрытые группы, куда выпускники попадают по ссылке от знакомых или через поиск по фразам вроде «ответы на ЕГЭ». Администраторы обещают выложить варианты накануне экзамена, иногда сразу с решениями. Чтобы история выглядела правдоподобнее, в канале появляются отзывы якобы довольных клиентов.

После перевода денег школьника могут заблокировать, а сам канал вскоре исчезает. Иногда вместо ответов присылают старые материалы, задания прошлых лет, случайные комбинации или файлы, которые только имитируют настоящие экзаменационные варианты.

«Использование сливов не дает преимущества. Чаще всего мошенники выкладывают материалы прошлых лет или придумывают набор заданий и ответов. Выпускник теряет время, деньги и, что счастье главное, не занимается нормальной подготовкой, из-за чего в итоге реальный экзамен не будет сдан», — сказала Шестакова.

По данным Рособрнадзора, платные услуги по предоставлению якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ предлагают в интернете уже более 10 лет. Ведомство отдельно предупреждало: схема обычно заканчивается уже на этапе аванса.

Есть и другой риск — цифровой. Мошенники, которые под видом ответов на ЕГЭ выманивают у школьников доступ к аккаунтам Госуслуг. После оплаты выпускнику могут отправить ссылку на фальшивую форму авторизации, попросить логин, пароль и код из СМС. Цена такой приманки часто не превышает 2 тыс. рублей.

«Под видом ответов преступники могут отправить файлы с вредоносными вложениями. Они поражают компьютер и открывают к нему доступ. Кроме того, данные доверчивого покупателя потом могут использовать для шантажа», — отметила эксперт.

Отдельный вопрос — последствия на самом экзамене. Если выпускник попытается использовать купленные материалы, он рискует не просто ошибиться в ответах. При нарушении порядка проведения ГИА результаты могут быть аннулированы. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования утвержден приказом Минпросвещения и Рособрнадзора N 233/552, в нем отдельно прописана возможность утверждения, изменения и аннулирования результатов ГИА.

При этом корректнее говорить не о том, что любая покупка фейкового файла сама по себе автоматически образует уголовное преступление, а о рисках вокруг таких схем. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации подпадает под статью 272 УК РФ; в особо тяжелых случаях максимальное наказание по ней может доходить до семи лет лишения свободы. За разглашение информации с ограниченным доступом по статье 13.14 КоАП РФ предусмотрены штрафы.

Рабочая альтернатива выглядит менее эффектно, но именно она влияет на балл: готовиться заранее, изучать кодификаторы, критерии оценивания, решать задания из открытого банка ФИПИ и открытые варианты КИМ. На сайте ФИПИ опубликованы демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ 2026 года, а также открытый банк заданий.

«Нужно разбирать не только правильный ответ, но и критерии. Особенно по заданиям повышенной трудности: там важно понимать, что именно проверяет экзамен и за что снимают баллы», — пояснила Шестакова.

По ее словам, главная опасность сливов в том, что они создают у школьника ложное ощущение запасного выхода. Выпускник перестает тренировать реальные навыки и тратит последние дни перед экзаменом на ожидание файла, который не поможет.

«Если кто-то обещает готовые ответы накануне ЕГЭ, это не шанс, а мошенническая схема. Для хорошего результата нужно не искать сливы, а готовиться к экзамену: кодификаторы, критерии, варианты ФИПИ, разбор ошибок и регулярная практика», — заключила эксперт.

