Нижегородская школьница испугалась за родителей и отдала мошенникам 11 млн рублей

Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

16-летняя школьница из Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, отдав им 11 миллионов рублей из родительских накоплений. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные предложили девушке сменить домофон. Позже ей позвонили якобы из «Росфинмониторинга» и стали запугивать уголовной ответственностью за переводы в недружественную страну со счетов родителей.

Чтобы спасти семью несовершеннолетняя передала часть найденных дома денег курьеру. Затем еще один доставщик забрал у нее новую «партию», для этого школьница приехала в другой регион. Остальное она отправила переводами через банкомат.

«Когда отец обнаружил пропажу сбережений, незамедлительно обратился в полицию, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщается в публикации.

В МВД напомнили, что важно говорить с детьми о том, что им не стоит переводить сбережения родителей по указанию неизвестных или использовать карты без разрешения родителей.

Ранее роскачество предупредило о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ.

 
