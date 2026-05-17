Война США и Израиля против Ирана
В Подмосковье в результате атак БПЛА погибли три человека

В Подмосковье в результате атаки украинских беспилотников погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы», — рассказала она.

В Химках беспилотник попал в частный дом. Погибла женщина, еще один человек находится под завалами.

Повреждения также получили жилые дома в Истре — многоэтажка в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Пострадали трое мужчин и одна женщина.

Воробьев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он добавил, что ситуация находится на его контроле.

В ночь на 17 мая Московский регион подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, за сутки на подлете к городу были сбиты 120 беспилотников.

Накануне Москва также была атакована беспилотниками. Тогда было сбито 38 вражеских дронов.

Ранее беспилотник атаковал территорию ЗАЭС.

 
