Названы отрасли в России, где средняя зарплата превышает 200 тыс. рублей

В феврале текущего года в пяти отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности — их средний заработок составил 355 тыс. рублей.

Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование (средняя зарплата — 217 тыс. рублей), добыча углеводородов (нефть и газ) и IT-сектор (по 207 тыс. рублей), а также сфера воздушных и космических перевозок (205 тысяч рублей).

Показатель среднемесячной начисленной зарплаты, публикуемый Росстатом, рассчитывается до вычета налогов и с учетом премиальных выплат, а также включает доходы всех работников, включая сотрудников со сверхвысокими доходами. Для сравнения, общероссийский средний показатель в феврале установился на уровне 103,9 тысячи рублей.

До этого анализ рынка труда в России показал, что в марте-апреле текущего года наиболее востребованными и высокооплачиваемыми специалистами были стоматолог-ортопед в Иркутске и руководитель строительного проекта в Москве. Работодатели предлагали им заработную плату от 500 тыс. рублей в месяц.

