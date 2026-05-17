Пожар после взрыва на АЗС в Пятигорске потушен

В Пятигорске полностью ликвидировали пожар после взрыва на АЗС

Пожар после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Пятигорске полностью ликвидирован, сообщает на канале в мессенджере «Макс» управление МЧС по Ставропольскому краю.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов написал в Telegram-канале, что взрыв произошел при разгрузке газовоза. При этом пострадали шесть человек, волна от детонации повредила соседние с АЗС здания. Кроме того, в многоэтажке на улице Ермолова выбило окна в 17 квартирах. Чиновник поблагодарил за работу медиков, оперативные службы и чиновников и добавил, что движение транспорта в районе ЧП возобновили.

Накануне в Пятигорске прогремел взрыв на автозаправке. Площадь возгорания после детонации составила 1 тыс. кв. м. Ворошилов отметил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. Предварительная причина — нарушение техники безопасности.

