Песков рассказал, как советские студенты «наполнялись традициями» за границей

Студенческие годы были задорными и счастливыми, рассказал в беседе с телеканалом «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, учившийся в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова (ИСАА), по случаю 70-летия учебного заведения вспомнил, что в советское время студенты ездили на практику.

«Большинство студентов проводили по году в странах своей специализации и потом, возвращаясь оттуда, наполнялись какими-то традициями», — сказал пресс-секретарь.

До этого Песков сообщил, что начинал «в виде наказания» за низкие результаты учить турецкий язык в университете. Он рассчитывал учить арабский, но даже со второго раза при поступлении в ИСАА не смог набрать необходимое количество баллов, чтобы иметь право самому выбрать язык. Буквально через несколько лет усердных занятий турецким и в целом тюркологией будущий представитель Кремля понял, что «это было очень здорово».

