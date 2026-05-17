Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Песков рассказал, как советские студенты «наполнялись традициями» за границей

Песков назвал студенческие годы задорными и счастливыми
Григорий Сысоев/РИА Новости

Студенческие годы были задорными и счастливыми, рассказал в беседе с телеканалом «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, учившийся в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова (ИСАА), по случаю 70-летия учебного заведения вспомнил, что в советское время студенты ездили на практику.

«Большинство студентов проводили по году в странах своей специализации и потом, возвращаясь оттуда, наполнялись какими-то традициями», — сказал пресс-секретарь.

До этого Песков сообщил, что начинал «в виде наказания» за низкие результаты учить турецкий язык в университете. Он рассчитывал учить арабский, но даже со второго раза при поступлении в ИСАА не смог набрать необходимое количество баллов, чтобы иметь право самому выбрать язык. Буквально через несколько лет усердных занятий турецким и в целом тюркологией будущий представитель Кремля понял, что «это было очень здорово».

Ранее учительница вспомнила, каким Путин был в школе.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!