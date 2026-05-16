Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, что начинал «в виде наказания» учить турецкий язык в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

В 2026 году ИСАА исполнилось 70 лет. Песков — один из известных выпускников института.

Представитель Кремля рассказал, что рассчитывал учить арабский, но даже со второго раза при поступлении в ИСАА он не смог набрать необходимое количество баллов, чтобы иметь право самому выбрать язык.

«Мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты», — рассказал Песков.

Он поделился, что буквально через несколько лет усердных занятий турецким и в целом тюркологией понял, что «это было очень здорово».

В 1983 году Песков окончил московскую среднюю школу №1243 с углубленным изучением английского языка. После он поступил в ИСАА при МГУ. Он подчеркивал, что обучение в ИСАА давало не только язык, но и глубокое понимание культуры, традиций и менталитета Турции, а при искреннем интересе невозможно не проникнуться уважением к изучаемому региону.

