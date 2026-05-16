В Канаде выявили случай заражения хантавирусом

Правительство провинции Британская Колумбия заявило, что у одного гражданина Канады был выявлен положительный результат на хантавирус. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что это произошло после того, как он покинул круизное судно, на котором зафиксировали вспышку вируса штамма Андес.

Как уточнили официальные лица, тестирование этого человека проводилось в больнице в городе Виктория в Британской Колумбии.

14 мая заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что в 2026 году еще до вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике случаи заражения выявлялись в нескольких странах, включая Россию. Заболевание фиксировалось, в частности, в Поволжье и Башкирии.

В США в этом году хантавирус обнаруживали в Аризоне, в Калифорнии было три подтвержденных случая. Также зафиксировали 12 случаев в Чили, были пациенты и в Аргентине. В Белоруссии в прошлом году выявили 50 случаев заражения хантавирусом, сообщил эпидемиолог.

Ранее Онищенко назвал опасные из-за хантавируса страны.

 
